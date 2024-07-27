Корнелиу Попович: "Создается впечатление, что кто-то играет в шахматы сам с собой"

«Первое впечатление, которое создается, учитывая изменения в нормативной базе, - это желание установить политический контроль над системой образования: бюрократический контроль над учителями и менеджерами».
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