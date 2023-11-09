Летим из Милана в Нью-Йорк через метавселенную

Путешествие под знаменем искусства, творчества, инноваций и открытия новых виртуальных миров – это то, что La Compagnie предлагает своим пассажирам в пятницу, 10 ноября, проведя на борту рейса Милан – Нью-Йорк презентацию книги «Крипто».