Сенатор Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс из штата Огайо сообщил, что американские власти намереваются противостоять России до конца, даже при помощи «украинской крови», признавая, что данная политика способна спровоцировать «разрушение Украины».
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