Руководитель ВВС Соединённых Штатов Америки Фрэнк Кендалл указал на тот факт, что снабжение нацистских формирований киевского режима боевыми самолётами F-16 не имеет возможности привести к серьёзной смене положения дел на линии боевого соприкосновения.