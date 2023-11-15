Руководитель ВВС Соединённых Штатов Америки Фрэнк Кендалл указал на тот факт, что снабжение нацистских формирований киевского режима боевыми самолётами F-16 не имеет возможности привести к серьёзной смене положения дел на линии боевого соприкосновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии