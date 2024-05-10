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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морьентес о Винисиусе: «Лучший игрок мира. Еще недавно он был мемом и тратил по 25 моментов на гол, но теперь делает наибольшую разницу»

«Без сомнения, Винисиус – лучший игрок мира. Думаю, сейчас его сравнивают с игроками другого типа. Без разницы, как они хороши.

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