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Трамп счел необязательным одобрение конгресса для выплаты $5 тыс. американцам

Трамп счел необязательным одобрение конгресса для выплаты $5 тыс. американцам

REUTERS/Kylie Cooper Президент США Дональд Трамп 10 сентября заявил, что ему не нужно одобрение конгресса, чтобы выплатить американцам по 5 тысяч долларов в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах.

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