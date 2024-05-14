В Смоленске состоялась ярмарка вакансий

Сначала на стажировку или практику, а потом уже и на работу. Крупнейшие сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия из различных районов области рассказали студентам смоленских вузв, колледжей и техникумов о самых востребованных специальностях на производствах.
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