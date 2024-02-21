Хорошая новость: таджиков будет меньше

Н Нина Взяточников выявить и посадить. Пусть радуются, что не в Китае

ЮЧ Юрий Чернышенко Я думаю он собирается отправить их на стройки городов в освобожденных территориях. Но это напрасные надежды, работники они не очень, а вот проблем он отхватит навалом.