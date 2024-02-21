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Хорошая новость: таджиков будет меньше

Хорошая новость: таджиков будет меньше

Губернатор Шумков осмелился рассказать о том, как диаспоры подкупают власть. Что с ним будет? Яркое заявление сделал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

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Комментарии
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Н
Нина
Взяточников  выявить и посадить. Пусть радуются, что не в Китае
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26 мин.
ЮЧ
Юрий Чернышенко
Я думаю он собирается отправить их на стройки городов в освобожденных территориях. Но это напрасные надежды, работники они не очень, а вот проблем он отхватит навалом.
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16 мин.
ТН
Татьяна Недогреева
По 1000 долларов на папу, маму,брата, сестру, детей о т.д. А на хрена нам папа,мама, братья, сестры, дети...? На хрена?Если пускать, то только по рабочей визе без семьи , вахтовым методом, без права на получение гражданства. Медицина, проезды, всякого рода обучение, проживание с питанием только за счет самих мигрантов.
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4 мин.

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