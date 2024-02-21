Путин заявил, что Россия остается одной из ведущих спортивных держав

Президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении к участникам «Игр будущего» 21 февраля в Казани напомнил, что Россия была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов.
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