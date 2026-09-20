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Барнаулец лишился 190 тысяч рублей после разговора с мошенниками

Барнаулец лишился 190 тысяч рублей после разговора с мошенниками

Следуя инструкциям аферистов, мужчина вошел в банковские приложения В Барнауле 41-летний мужчина лишился 190 тысяч рублей после общения с мошенниками, которые убедили его, что персональные данные оказались под угрозой.

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