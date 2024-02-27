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А почему Госдума не вспомнит, что Россия отдала Норвегии кусок Баренцева моря размером с три Крыма?

А почему Госдума не вспомнит, что Россия отдала Норвегии кусок Баренцева моря размером с три Крыма?

Норвегия – не просто страна НАТО. Она – одна из основательниц НАТО. В 1949 году Норвегия и еще 11 стран создали военный блок для противостояния СССР.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Сталин установил границу, а защитить её уже было некому. Как и с Калининградом.
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18 час.
Александр Денисов
Ну ладно, с вопросом этой границы нашего &quot;маленького наполеончика&quot; считайте отмазали, но налоговый маневр с нефтью да, это писец, от этого даже рыжий Толик(как там его теперь) отказался вводить.
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11 час.
АЛ
Александр Ляхов
Полная липа. Охотское море по факту было внутренним морем. Причем тут какие-то признания. С Ледовитым океаном тоже самое. Сталин посылал  &quot;партнеров&quot; подальше и надо было посылать. Предложить оппонентам. Стройте ледоколы и приходите в океан из Норвегии работать. Слабо  дойти сквозь льды?
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11 час.

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