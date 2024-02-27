А почему Госдума не вспомнит, что Россия отдала Норвегии кусок Баренцева моря размером с три Крыма?

Виталий Кирпиченко Сталин установил границу, а защитить её уже было некому. Как и с Калининградом.

Александр Денисов Ну ладно, с вопросом этой границы нашего "маленького наполеончика" считайте отмазали, но налоговый маневр с нефтью да, это писец, от этого даже рыжий Толик(как там его теперь) отказался вводить.