Норвегия – не просто страна НАТО. Она – одна из основательниц НАТО. В 1949 году Норвегия и еще 11 стран создали военный блок для противостояния СССР.
А почему Госдума не вспомнит, что Россия отдала Норвегии кусок Баренцева моря размером с три Крыма?
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Сталин установил границу, а защитить её уже было некому. Как и с Калининградом.
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18 час.
Александр Денисов
Ну ладно, с вопросом этой границы нашего "маленького наполеончика" считайте отмазали, но налоговый маневр с нефтью да, это писец, от этого даже рыжий Толик(как там его теперь) отказался вводить.
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11 час.
АЛ
Александр Ляхов
Полная липа. Охотское море по факту было внутренним морем. Причем тут какие-то признания. С Ледовитым океаном тоже самое. Сталин посылал "партнеров" подальше и надо было посылать. Предложить оппонентам. Стройте ледоколы и приходите в океан из Норвегии работать. Слабо дойти сквозь льды?
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11 час.
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