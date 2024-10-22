Депутаты из Дагестана передали гуманитарную помощь добровольческому батальону "Каспий" в Луганской области

22 октября делегация во главе с председателем комитета по бюджету, финансам и налогам Народного собрания Республики Дагестан (НСР) Маратом Ильясовым была направлена в Луганскую область с гуманитарной помощью для бойцов добровольческого батальона "Каспий".
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