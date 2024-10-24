С Днем Отца

В период с 14.10.2024 по 18.10.2024 в учреждении дошкольного образования, в соответствии с годовым планом работы, в рамках реализации семейного и гендерного воспитания, с целью формирования представлений о семье, укреплению внутрисемейных связей, в группах организована выставка поздравительных плакатов ко Дню Отца, изготовленных с участием воспитан .