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С Днем Отца

С Днем Отца

В период с 14.10.2024 по 18.10.2024 в учреждении дошкольного образования, в соответствии с годовым планом работы, в рамках реализации семейного и гендерного воспитания, с целью формирования представлений о семье, укреплению внутрисемейных связей, в группах организована выставка поздравительных плакатов ко Дню Отца, изготовленных с участием воспитан .

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