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Россиянка забрала у парня фен Dyson, ноутбук и собаку через суд

Россиянка забрала у парня фен Dyson, ноутбук и собаку через суд

Жительница Москвы обратилась в суд, обвинив своего бывшего парня в незаконном удержании ее вещей. По ее словам, она была знакома с ним с 2010 года, периодически они встречались, а в апреле 2023 года решили жить вместе.

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