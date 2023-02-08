Рогов выступил за продвижение линии фронта на 150 км из-за поставок ракет Киеву

На фоне решения коллективного Запада передать киевскому режиму дальнобойные ракеты и возникших в связи с этим серьезных рисков было бы правильно жестко отодвинуть линии боевого соприкосновения вглубь «постукраинского пространства» на 150 км.
На фоне решения коллективного Запада передать киевскому режиму дальнобойные ракеты и возникших в связи с этим серьезных рисков было бы правильно жестко отодвинуть линии боевого соприкосновения вглубь «постукраинского пространства» на 150 км.
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