Daily Moscow

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Рогов выступил за продвижение линии фронта на 150 км из-за поставок ракет Киеву

Рогов выступил за продвижение линии фронта на 150 км из-за поставок ракет Киеву

На фоне решения коллективного Запада передать киевскому режиму дальнобойные ракеты и возникших в связи с этим серьезных рисков было бы правильно жестко отодвинуть линии боевого соприкосновения вглубь «постукраинского пространства» на 150 км.

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