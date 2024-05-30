Вот и дожил Егор до шестидесяти восьми лет, уже соседи его называют просто по отчеству – Семеныч. А он и не против, ну Семеныч, так Семеныч.
Позарастали стежки-дорожки
Комментарии
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Сергей ЮгЗапСиб
У каждого своя судьба. В одиночку конечно тяжело, особенно если долгие годы прожил в семье, деля горе и радости с любимым человеком. А "Веры Ивановны" подстерегают на каждом шагу, чуть уши развесишь и всё, попал в кабалу, чужая тетка жалеть не будет, использует по максимуму и выкинет.
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14 час.
Галина Баранова
От судьбы не уйдешь...
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12 час.
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