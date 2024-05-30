Позарастали стежки-дорожки

Сергей ЮгЗапСиб

У каждого своя судьба. В одиночку конечно тяжело, особенно если долгие годы прожил в семье, деля горе и радости с любимым человеком. А "Веры Ивановны" подстерегают на каждом шагу, чуть уши развесишь и всё, попал в кабалу, чужая тетка жалеть не будет, использует по максимуму и выкинет.