И всё-таки, она в серии? Washington Post сообщает о массовом производстве «Герань-3»Американская газета Washington Post сообщает, что Россия локализовала на своей территории производство иранского реактивного беспилотника Shahed-238, который в нашем исполнении называется «Герань-3».
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