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Маттеус о том, что Киммих пропустил 2 матча сборной: «Йозуа гарантированный игрок старта. Он лидер, с опытом, помогает команде стать лучше»

Лотар Маттеус высказался о ситуации с хавбеком «Баварии» Йозуа Киммихом в сборной Германии . «Клопп объяснил, почему не оставил его в составе на третий и четвертый матчи [в Лиге наций].

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