Определено, какие заемщики набирают больше всего кредитов

###abc-test="news_credits_inc021_page_core"###В III квартале 2024 года на каждого российского заемщика приходилось в среднем по 2,28 кредита, за год этот показатель вырос на 6,5%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на специалистов Объединенного кредитного бюро (ОКБ).