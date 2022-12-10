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Дмитрий Губерниев: «Не стоит менять конфедерацию на Азиатскую, это опасный путь. Уйти легко, вернуться сложно. Россия — европейская страна»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что России не стоит переходить под эгиду Олимпийского совета Азии (ОСА).

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