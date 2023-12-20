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Китай

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Премьер Госсовета КНР и премьер-министр РФ провели 28-ю регулярную встречу глав правительств Китая и России

Пекин, 19 декабря /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин во вторник в Пекине совместно председательствовали на 28-й регулярной встрече глав правительств Китая и России.

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