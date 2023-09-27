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Современное искусство

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Дерево Сейба (Ceiba pentandra)

Дерево Сейба (Ceiba pentandra)

Сейба пентандра - тропическое дерево входящее в список одних из самых высоких на планете. Обладает интересной особенностью выращивать корни, образующие вертикальные наросты, которые словно опоры поддерживают его со всех сторон.

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