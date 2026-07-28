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Россия и Китай обсуждают введение бессрочного безвизового режима

Москва и Пекин обсуждают «перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе», заявил в интервью порталу «Развитие Арктики и Дальнего Востока» заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

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