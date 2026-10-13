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За рулем

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АВТОВАЗ запускает подписку на еще одну популярную и практичную модель

АВТОВАЗ запускает подписку на еще одну популярную и практичную модель

АВТОВАЗ объявил о расширении подписочного сервиса «LADA Легко». Теперь клиентам доступен не только седан Vesta, но и практичный фургон Largus в комплектации «Комфорт».

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