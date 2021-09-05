Новости СМИ2

ИАНЕД

307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Баканин
    Гуманитарий во главе России = БОЛЬШАЯ КРОВЬ! Почему? Да потому, что никакой гуманитарий никогда не сможет понять, что...Белковский указал...
  • Вильгельм Гегель
    Александр Артамонов - это кто?Артамонов: Россий...
  • Александр Пилюгин
    А кто корабли НАТО пустит в Азовское море? Азовское море своими берегами упирается в Российское государство и Украину...НАТО готовит плац...

Баранец: «ВСУ, которые топчутся в Донбассе, морально растерзаны»

Баранец: «ВСУ, которые топчутся в Донбассе, морально растерзаны»

Моральный и боевой дух солдат и офицеров ВСУ в частях развернутых на Донбассе крайне низок. Сегодня об этом как передало издание «Аргументы недели»  со всей ответственностью заявил известный российских эксперт по военным вопросам Виктор Баранец.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх