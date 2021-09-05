Моральный и боевой дух солдат и офицеров ВСУ в частях развернутых на Донбассе крайне низок. Сегодня об этом как передало издание «Аргументы недели» со всей ответственностью заявил известный российских эксперт по военным вопросам Виктор Баранец.
Моральный и боевой дух солдат и офицеров ВСУ в частях развернутых на Донбассе крайне низок. Сегодня об этом как передало издание «Аргументы недели» со всей ответственностью заявил известный российских эксперт по военным вопросам Виктор Баранец.
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