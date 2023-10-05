«Черный октябрь» 1993 года: Ельцин, «Мальчиш-плохиш», «Рыжий Толик», «Паша-мерседес» на долгие годы определили курс страны

Эту трагедию власти всегда предпочитали не вспоминать, но она в памяти народа есть Сергей Плотников На фото: гражданские лица на Новоарбатском мосту, наблюдающие за штурмом Дома Советов Российской Федерации сторонниками главы российского государства в ходе обострения конфликта между Верховным Советом РФ и президентом РФ Борисом Николаевичем Ельциным.
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