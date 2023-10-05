«Черный октябрь» 1993 года: Ельцин, «Мальчиш-плохиш», «Рыжий Толик», «Паша-мерседес» на долгие годы определили курс страны

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Константин Котельников
Гнида Эльцын, его соратники и последыши - враги России!
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2 час.
Alexander Samokhin
Сейчас все острее ощущется явная недостаточность полномасштабных исследованмй и официальной  оценки  всех событий конца ХХ века в СССР и России.
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