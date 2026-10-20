Решили подзаработать и устроили ночной поджог: в Краснодарском крае подростки совершили теракт ради денегТрое подростков 15, 16 и 17 лет из Краснодарского края обвиняются в совершении теракта на железной дороге.
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