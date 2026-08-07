НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

2 подписчика

В Липецкой области водитель КамАЗа погиб в ДТП на трассе «Дон»

В Липецкой области водитель КамАЗа погиб в ДТП на трассе «Дон»

Авария произошла около часа ночи на трассе «Дон». Мужчина скончался на месте от полученных травм.В Задонском округе Липецкой области 30-летний водитель КамАЗа погиб после того, как грузовик съехал в кювет на трассе «Дон».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии