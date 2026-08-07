В Липецкой области водитель КамАЗа погиб в ДТП на трассе «Дон»

Авария произошла около часа ночи на трассе «Дон». Мужчина скончался на месте от полученных травм.В Задонском округе Липецкой области 30-летний водитель КамАЗа погиб после того, как грузовик съехал в кювет на трассе «Дон».
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