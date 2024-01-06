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Артем Сучков: «После съемок в «Успешном» я стал чуточку счастливее!»

Артем Сучков: «После съемок в «Успешном» я стал чуточку счастливее!»

1 января онлайн-кинотеатр KION начнет показывать новый сериал Ильи Куликова «Успешный» о коуче Саше, который погряз в долгах, но не теряет оптимизма, и миллиардере Калугине, у которого есть все, кроме счастья.

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