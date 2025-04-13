The Telegraph: власти Британии обратились к военным из-за забастовок мусорщиков

www.globallookpress.com/Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild Британские власти привлекли военных, чтобы справиться с забастовками мусорщиков в Бирмингеме, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.
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