Британия близка к новому витку эскалации с РФ — российское посольство

Великобритания готова перейти к новому витку эскалации с Россией ради помощи киевскому режиму, 12 сентября говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне по итогам визита в Киев британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми и госсекретаря США Энтони Блинкена.