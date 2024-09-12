Британия близка к новому витку эскалации с РФ — российское посольство

Великобритания готова перейти к новому витку эскалации с Россией ради помощи киевскому режиму, 12 сентября говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне по итогам визита в Киев британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми и госсекретаря США Энтони Блинкена.
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