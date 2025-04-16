Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Златоусте

ИЗВЕСТИЯ Пожар произошел в частном доме в Златоусте в Челябинской области. Погибли четыре человека.Возгорание случилось в садовом некоммерческом товариществе Металлург-1, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
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