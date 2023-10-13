Илон Маск начал продавать пиво и кружки в стиле Tesla Cybertruck за $150

Компания Tesla запустила продажу ограниченной серии пива и кружек в стиле электропикапа Cybertruck. Глава компании Илон Маск опубликовал на своей странице в X (ранее Twitter) ссылку на сайт с комплектом CyberBeer + CyberStein Limited Edition Set за $150 (около 14,5 тыс.