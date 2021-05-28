«Кызыл-Жар» сыграл вничью с «Таразом». Обзор матча

«Кызыл-Жар» сыграл вничью с «Таразом» в 14-м туре КПЛ. На дубль Ненада Адамовича (11’, 37’) команда из Петропавловская ответила голами Дарко Зорича (65’) и Алибека Касыма (89’, с пенальти).
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