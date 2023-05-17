Царьград

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На Patriot устроил засаду русский МиГ-31: Источник сообщил подробности удара по Киеву

На Patriot устроил засаду русский МиГ-31: Источник сообщил подробности удара по Киеву

Стали известны подробности уничтожения американского ЗРК в Киеве.План атаки на американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве был продуман и успешно осуществлён, в том числе, благодаря удару из воздушной засады русского перехватчика МиГ-31К.

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