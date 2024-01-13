Слуцкий: Удары по йеменским хуситам — попытка Запада спасти свой карман

Удары Британии и Америки по хуситам в Йемене обоснованы не помощью Саудовской Аравии, а желанием англосаксов спасти свой карман, так как западные страны теряют деньги на фоне проблем с логистикой через Суэцкий канал.
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