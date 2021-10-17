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Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: «Недорого отдаю Украину»

Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: «Недорого отдаю Украину»

По мотивам визита Нуланд в Россию придумали анекдот про попытки США продать Украину. "Недорого отдаю Украину.

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Алекс ZLOYBOY
Да кто такие пиндосы, чтоб на границах России что-то "продавать" или "дарить"? Сильно надувают щеки от "важности своей"... Как бы не лопнуть, или не пукнуть в "приличной компании"...Наш некто лавров, если бы исполнял свои обязанности министра инодел, давно бы сказал пиндосам: Мы сейчас на вашей мексиканской границе будем вооружать и поддерживать местных наркобандитов... И чо бы сказали бидены и прочие нуланды? Они бы (я думаю) сказали: Э! А вы чо тут? Где Россия, где мексиканская граница? Так что, хохлы! Готовьтесь...

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