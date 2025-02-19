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Парить овощи не обязательно, а алкоголь не испаряется полностью

Парить овощи не обязательно, а алкоголь не испаряется полностью

В мире питания существует множество мифов, и соцсети только усугубляют ситуацию. Кто-то советует есть стоя на одной ноге для лучшего усвоения пищи, а кто-то убежден, что единственный здоровый способ готовки — это пароварка.

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