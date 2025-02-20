В США арестуют недвижимость Зеленского – экс-аналитик ЦРУ

Атака Владимира Зеленского на Дональда Трампа равносильна попытке самоубийства. Об этом на канале экс-офицера США Дэниела Дэвиса «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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