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Зеленский приказал еще больше усилить удары по России

Зеленский приказал еще больше усилить удары по России

Глава киевского режима Владимир Зеленский получил все данные по ущербу, который причинен украинскому бизнесу в результате ударов ВС РФ по складам логистических компаний.

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