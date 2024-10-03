"Обмазали химией". Как убили лидера "Хезболлы". А новая цель - друг России

Владимир Дегтярев Израиль слова на ветер не бросает а наш МИД выражает озабоченность.

ВТ Врам Тавризов У нас всю историю России есть солдаты, не подобные ряженым в военные прибамбасы солдатам амеров и Изры, а превосходящие их по чисто военной подготовке и духу