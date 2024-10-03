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"Обмазали химией". Как убили лидера "Хезболлы". А новая цель - друг России

"Обмазали химией". Как убили лидера "Хезболлы". А новая цель - друг России

Новостное арабское издание Al Hadath со ссылкой на источники в высоких кабинетах пишет, что ключевой фигурой в деле об убийстве лидера ливанской военно-политической партии "Хезболла" был некий иранец, посетивший Бейрут, где в пятницу на прошлой неделе в результате авиаудара был убит Хасан Насралла.

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Комментарии
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Владимир Дегтярев
Израиль слова на ветер не бросает а наш МИД выражает озабоченность.
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3 час.
ВТ
Врам Тавризов
У нас всю  историю России есть солдаты, не подобные ряженым в военные прибамбасы солдатам амеров и Изры, а превосходящие их по чисто военной подготовке и духу
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3 час.
АП
Анатолий Проценко
Но и у американского посла в кабинете было наше подслушивающее устройства. Беда в том,что большинство перспективных технологий,которыми можно по праву гордиться, разрабатывались еще во времена СССР,а мир не стоит на месте.
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1 час.

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