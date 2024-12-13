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«Ракеты есть!»: Генерал объяснил, почему Россия не ответила «Орешником» на украинские удары ATACMS

«Ракеты есть!»: Генерал объяснил, почему Россия не ответила «Орешником» на украинские удары ATACMS

  Эксперты предрекли Украине веселые ночи: как будет выглядеть ответка за Таганрог Массированным огневым ударом (МОУ) или ударом «Орешника», вероятнее всего, ответит Россия на атаки противника с применением дальнобойных натовских ракет ATACMS по Таганрогу.

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