«Ракеты есть!»: Генерал объяснил, почему Россия не ответила «Орешником» на украинские удары ATACMS

Эксперты предрекли Украине веселые ночи: как будет выглядеть ответка за Таганрог Массированным огневым ударом (МОУ) или ударом «Орешника», вероятнее всего, ответит Россия на атаки противника с применением дальнобойных натовских ракет ATACMS по Таганрогу.