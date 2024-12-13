«Ракеты есть!»: Генерал объяснил, почему Россия не ответила «Орешником» на украинские удары ATACMS

Эксперты предрекли Украине веселые ночи: как будет выглядеть ответка за Таганрог Массированным огневым ударом (МОУ) или ударом «Орешника», вероятнее всего, ответит Россия на атаки противника с применением дальнобойных натовских ракет ATACMS по Таганрогу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии