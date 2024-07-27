В Воронеже откроют выставку "Два художника - одно время" в честь 105-летия Василия Криворучко и Михаила Лихачева

В Воронежском областном художественном музее имени Ивана Николаевича Крамского откроется выставка "Два художника — одно время", посвященная 105-летию со дня рождения Василия Павловича Криворучко и Михаила Ивановича Лихачева.
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