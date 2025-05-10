Советские войска освободили Прагу, уничтожив немецкие банды в городе

ЛОНДОН, 9 мая — Хотя захваченная чехами пражская радиостанция сообщила, что танковые части 3-й армии генерала Джорджа Паттона в понедельник к полуночи вышли на рубеж в 11 километрах к югу от Праги, столицу Чехословакии освободила Красная армия, проводившая наступление с востока.