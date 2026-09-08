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Царьград

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Интрига нарастает: Уиткофф и Кушнер посетили Киев 6 сентября

Интрига нарастает: Уиткофф и Кушнер посетили Киев 6 сентября

Шестого сентября в Киеве прошла встреча Владимира Зеленского с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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