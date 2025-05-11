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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Реала» и «Барселоны» по 13 побед в последних 30 класико. При Зидане у мадридцев было 6 побед и 2 поражения в 11 матчах, при других тренерах – 7 побед и 11 поражений в 19 играх

У «Реала» и «Барселоны» по 13 побед в последних 30 класико. При Зидане у мадридцев было 6 побед и 2 поражения в 11 матчах, при других тренерах – 7 побед и 11 поражений в 19 играх

С 2016 года команды встречались 30 раз. 11 из этих матчей пришлись на период работы француза в мадридском клубе.

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