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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайри Ирвинг забросил ключевой двухочковый левой рукой на последней минуте матча с «Оклахомой»

Кайри Ирвинг забросил ключевой двухочковый левой рукой на последней минуте матча с «Оклахомой»

Защитник «Мэверикс» прошел форварда «Тандер» Джейлена Уильямса в районе дуги, сместился к штрафной линии и реализовал сложный бросок с сопротивлением баскетболистов «Оклахомы».

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