Цена на нефть марки Brent упала ниже 75 долларов за баррель впервые со 2 октября

Цены на нефть продолжают падать, достигнув самого низкого уровня с начала октября. По данным Лондонской биржи ICE, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала до 74,57 доллара за баррель, что на 3,73% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.