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Певица Наталия Орейро заявила, что скучала по российским березам

Певица Наталия Орейро заявила, что скучала по российским березам

Уругвайская певица Наталия Орейро выступила на открытии Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге и призналась в любви российским березам.

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