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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амкал» сыграет товарищеский матч с «Велесом»

Игра пройдет 26 ноября в Домодедово, на стадионе «Авангард». Начало матча в 13:00 (мск). «Велес» играет в Дивизионе А во Второй лиге.

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